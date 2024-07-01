瓊斯盃／陳盈駿回歸中華藍 期待賀家兄弟注入新活力

去年瓊斯盃扛起控球後衛重任，旅外好手林庭謙今年再披中華藍戰袍，除迎接主控陳盈駿歸隊，球隊還加入「新台灣人」吉爾貝克及賀丹、賀博兄弟檔，新氣象讓林庭謙、陳盈駿都喊期待，樂見中華隊注入新活力。

揮別季外場外緋聞，林庭謙今天精神奕奕出席第43屆瓊斯盃開賽記者會，他透露腳踝舊傷恢復的「還可以」，目前積極備戰瓊斯盃，為接續亞洲盃資格賽準備，許多新隊友像是賀丹、賀博都為中華隊帶來不同活力，「是非常好的事情。」

中華籃協今天正式和吉爾貝克簽約，代表中華隊有新任歸化球員，吉爾貝克瓊斯盃也將代表中華藍出賽，效力CBA天津隊的林庭謙透露，有注意新隊友在PLG的表現，身體素質和拚勁都讓他留下印象，「中華隊內線薄弱一些，吉爾貝克加入，攻守兩端都會有幫助。」

陳盈駿去年因腳踝傷勢缺席，今年回歸，他說：「很期待也會很把握這次機會，這次中華隊滿令人期待，換血一半以上，有新的總教練。」陳盈駿笑說，31歲的自己已經中華藍是年紀偏大的成員，隊友還有18歲的賀博，感覺自己壓力愈來愈大、責任愈來愈重，但也十分期待新團隊的發展。

中華隊開訓才3天，陳盈駿還在適應新教練圖奇的新體系還有不同籃球觀念，「有新東西去吸收，肯定會是不一樣的中華隊，更年輕、身體素質更強的中華隊，請大家期待。」

中華隊總教練圖奇表示，為瓊斯盃設下兩個目標，第一是為下階段國際賽亞洲盃資格賽做最好準備，瓊斯盃也是歷史悠久的賽事，期許球隊打出好表現，榮耀國人。