PLG／張鎮衙未獲領航猿續約 含勇士張宗憲計12人成自由球員

台灣職籃P. LEAGUE+ 今天公布第3波自由球員名單，其中桃園璞園領航猿決定不續約2022年選秀狀元張鎮衙，至於台北富邦勇士則進行制服組人事調整，原助理教練吳永仁升任執行教練。

PLG、T1聯盟將在7月3日舉辦選秀聯合體測會，PLG今天公告新一批自由球員名單，人數共12人，包括昨天勇士宣布提前結束合約的張宗憲。

至於2022年選秀狀元張鎮衙也出現在自由球員名單中，他本季出賽36場，平均上場時間近18分鐘，場均5.1分、1.6籃板，表現平平，領航猿決定不續約。

這波自由球員名單中還有勇士林孟學、新北國王翟振皓、領航猿陳昱翰、新竹御頂攻城獅張傑瑋、福爾摩沙夢想家錢肯尼與吳松蔚，而當中又以高雄17直播鋼鐵人占4人最多，分別是盧哲毅、林郅為、張伯維跟李睿麒。

另外，富邦勇士今天發布新聞稿，宣布制服組人事調整，原助理教練吳永仁升任執行教練，領隊蔡承儒說：「永仁在球員生涯退休後轉任勇士助教，跟在許總（總教練許晉哲）身邊長達7年，永仁執教相當出色，彼此也培養絕佳的合作默契，和許總討論過後，我們認為今年是個好時機。」

蔡承儒表示，希望賦予吳永仁更多責任，期待吳永仁接下執行教練一職後，能更進一步地突破與成長，培養更多優秀球員。