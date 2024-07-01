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籃球／歸化完成！「大B」吉爾貝克成新台灣人
暑假籃球盛事瓊斯盃將於7月登場，中華籃協今天下午將召開瓊斯盃記者會，一早先傳來好消息，籃協副秘書長張承中表示，已經和PLG福爾摩沙夢想家洋將「大B」吉爾貝克（Brandon Gilbeck）完成簽約，成為中華隊最新的歸化成員。
吉爾貝克是今年瓊斯盃中華藍隊成員，本季PLG例行賽場均有17.1分、12籃板和2.9阻攻，籃板居聯盟第三，並摘下阻攻王，且蟬聯年度防守球員、年度防守第一隊，本季也入選PLG年度第二隊。
中華籃協過去曾歸化「新台灣人」戴維斯和阿提諾，吉爾貝克成第3位歸化洋將，今天凌晨他已抵台並和籃協完成簽約，瓊斯盃就能以最新身份和球迷見面。
今年瓊斯盃由女子組先點燃戰火，比賽時間7月6日到10日，男子組於13日至21日接棒，地點皆在新莊體育館。
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