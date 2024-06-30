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HBL／松山「後黃萬隆時代」葉韋喬磨新兵

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
松山教頭葉韋喬在泰帥盃督軍。記者曾思儒／攝影
松山教頭葉韋喬在泰帥盃督軍。記者曾思儒／攝影

執掌松山高中籃球隊兵符將近30年的黃萬隆，今年2月正式退休，子弟兵葉韋喬成為「綠色神盾」新主帥，新賽季以泰山高中主辦的「泰帥盃」出發，新生也全部加入，8月還將赴日本移地訓練兩星期，目標讓11名新生盡快融入松山體系。

葉韋喬去年預賽前才接下教練重任，今年是首度從招生、暑假訓練等都一手包辦，他說：「有補到需要的位置，像是控球、鋒線。」他透露，有幾位高一是「素人」，像是球隊第一高度是196公分的新生，但國中沒接受過正式訓練，3月球隊就開始養成新生，「他從65公斤胖到80公斤了，昨天（泰帥盃）還有灌一個籃，滿感動的。」

松山今年只有4位高三，全隊23人高一就快要占一半，且過去3年的主將「小黑」林現惟和內線大將葉旭森都畢業，球隊目前還沒有主軸球員。葉韋喬規劃每個月參加一個盃賽，先把球員觀念、基本動作打底做好，再透過每個月的盃賽檢視成果，希望為113學年新賽季做好準備。

黃萬隆帶隊時期，松山暑假常到國外移地訓練，校友呂蔡瑜倫大學更是赴仙台就學，松山8月也預計到仙台和福岡移地訓練2星期，葉韋喬說：「球隊現在有23個球員，日本會帶15個人去，我已經和球員說過，讓他們去競爭這15個位置，大家自己去爭取，所以他們很少會偷懶。」

邁入第2屆的泰帥盃共8隊與會，包括地主泰山、松山、光復高中、能仁家商、東泰高中、基隆商工、南湖高中和宜蘭高中。

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