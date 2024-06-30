快訊

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

影／遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」

T1聯盟／「運鈔車」開向蔣淯安 雲豹難留人：只能祝福他

中央社／ 台北30日電
蔣淯安與老婆、小孩一起出席頒獎典禮。資料照
蔣淯安與老婆、小孩一起出席頒獎典禮。資料照

拿下T1聯盟2023-24年總冠軍的台啤永豐雲豹，繼射手李啟瑋後再度失去1名本土奪冠成員，雲豹今天發出聲明表示，當家控球後衛蔣淯安確定離隊成為自由球員。

蔣淯安在T1職業籃球聯盟的4場總冠軍賽中，除了1場因傷缺賽外，其餘3場平均繳出17分、4助攻、4籃板，投籃命中率高達50%，三分球更繳出20投9中的高效能成績單。

蔣淯安在雲豹的20場例行賽，平均貢獻15.55分、3.9籃板、5.15助攻及1.7抄截，並連續3年入選年度第一隊，2度獲選年度防守第一隊，還拿下2座單月MVP，最終也入選年度最有價值球員（MVP）。

儘管雲豹球團在拿到總冠軍後就喊話要盡全力留下奪冠班底，但已經32歲的蔣淯安勢必想要拿一份複數年的大合約，也增加雲豹留人的難度。

據了解，球團私下透露，打完總冠軍賽後就有不少球隊積極接觸蔣淯安，更形容是「開著運鈔車來談」，最終雲豹也只能獻上祝福，成為繼李啟瑋後第2名離隊的本土奪冠班底。

幸好，下個賽季雲豹在控球後衛這個位置，還有2年級生高錦瑋可以無縫接軌，至少整體戰力不會一下損失太多。

籃球

延伸閱讀

T1聯盟／剛助雲豹奪首冠 蔣淯安成自由球員

T1聯盟／李啟瑋與雲豹結束合作 台啤四劍客擬分道揚鑣

T1聯盟／戰神公開招手 最大咖自由球員蔣淯安：要通盤考量

T1聯盟／蔣淯安領銜年度MVP入圍 阿巴西、胡瓏貿不缺席

相關新聞

PLG／勇士掰了年度MVP 張宗憲成自由球員

台北富邦勇士隊今天宣布，和球員張宗憲達成共識，雙方協議提前結束合約關係，即日起張宗憲離隊成為自由球員。

T1聯盟／「運鈔車」開向蔣淯安 雲豹難留人：只能祝福他

拿下T1聯盟2023-24年總冠軍的台啤永豐雲豹，繼射手李啟瑋後再度失去1名本土奪冠成員，雲豹今天發出聲明表示，當家控球...

T1聯盟／剛助雲豹奪首冠 蔣淯安成自由球員

兩天前才宣布告別射手李啓瑋，桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天再宣布，和當家後衛蔣淯安合約期滿，結束合作關係，蔣淯安成為自由...

HBL／冠軍教練團回歸 泰山注入新元素

泰山高中109學年奪下隊史迄今唯一的HBL男甲級冠軍，當時教練團成員張峻庭今年回歸，教練團另外加入曾詠嘉，成為廖文彬左右...

籃球／樂見聯盟合併 國王冠軍成員：期待跨聯盟對抗

泰山高中攜手男性品牌GATSBY舉辦第二屆「泰帥盃」，為期3天的賽事今天正式開幕，泰山校友譚傑龍和李威廷都回到母校力挺賽...

籃球／「泰帥盃」邁入第2屆 引爆暑假學生籃球熱潮

連續2年舉辦的「泰帥盃」高中籃球賽，今天在新北市泰山高中舉行開幕典禮，今年同樣邀請到8支HBL常勝軍參賽，在暑假提前掀起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。