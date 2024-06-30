T1聯盟／「運鈔車」開向蔣淯安 雲豹難留人：只能祝福他
拿下T1聯盟2023-24年總冠軍的台啤永豐雲豹，繼射手李啟瑋後再度失去1名本土奪冠成員，雲豹今天發出聲明表示，當家控球後衛蔣淯安確定離隊成為自由球員。
蔣淯安在T1職業籃球聯盟的4場總冠軍賽中，除了1場因傷缺賽外，其餘3場平均繳出17分、4助攻、4籃板，投籃命中率高達50%，三分球更繳出20投9中的高效能成績單。
蔣淯安在雲豹的20場例行賽，平均貢獻15.55分、3.9籃板、5.15助攻及1.7抄截，並連續3年入選年度第一隊，2度獲選年度防守第一隊，還拿下2座單月MVP，最終也入選年度最有價值球員（MVP）。
儘管雲豹球團在拿到總冠軍後就喊話要盡全力留下奪冠班底，但已經32歲的蔣淯安勢必想要拿一份複數年的大合約，也增加雲豹留人的難度。
據了解，球團私下透露，打完總冠軍賽後就有不少球隊積極接觸蔣淯安，更形容是「開著運鈔車來談」，最終雲豹也只能獻上祝福，成為繼李啟瑋後第2名離隊的本土奪冠班底。
幸好，下個賽季雲豹在控球後衛這個位置，還有2年級生高錦瑋可以無縫接軌，至少整體戰力不會一下損失太多。
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