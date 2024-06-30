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PLG／勇士掰了年度MVP 張宗憲成自由球員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張宗憲離開富邦勇士隊成自由球員。圖／勇士隊提供
張宗憲離開富邦勇士隊成自由球員。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布，和球員張宗憲達成共識，雙方協議提前結束合約關係，即日起張宗憲離隊成為自由球員。

「噴射機」張宗憲效力勇士7個賽季，包括SBL2016到19年賽季、PLG 2020到24年賽季，是球隊締造PLG3連霸的班底。

張宗憲曾入選SBL年度第一隊與2次SBL全明星賽，在PLG元年賽季場均繳出15.6分、2.9助攻、2.5籃板的亮眼數據，該年包辦年度MVP、年度第一隊、年度防守第一隊，攻守兩端皆展現優異身手，是勇士建立連霸王朝的重要功臣之一。

對於長年攜手合作的戰友，台北富邦勇士領隊蔡承儒不捨地說：「很感謝宗憲這些年來為球隊的貢獻與努力，這7年來我們一起拿了4座總冠軍，走過難關也留下許多美好回憶，相信宗憲未來能有更好的發揮空間，祝福他籃球生涯一切順利！」

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