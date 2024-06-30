快訊

中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

北市信義區38度橙色高溫燈號 士林社子站測39.1度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／「泰帥盃」邁入第2屆 引爆暑假學生籃球熱潮

中央社／ 台北30日電
泰帥盃今燃戰火，圖為泰山高中出賽。泰山高中籃球隊粉絲團
泰帥盃今燃戰火，圖為泰山高中出賽。泰山高中籃球隊粉絲團

連續2年舉辦的「泰帥盃」高中籃球賽，今天在新北市泰山高中舉行開幕典禮，今年同樣邀請到8支HBL常勝軍參賽，在暑假提前掀起學生籃球熱潮。

「泰帥盃」高中籃球賽今年共有地主泰山高中、光復高中、東泰高中、松山高中、能仁家商、基隆商工、南湖高中、宜蘭高中等8支高中籃球甲級聯賽（HBL）的勁旅參與，比賽從6月29日到7月1日舉行。

泰山高中校長孔令文在致詞時表示，很開心賽事舉辦進入第2屆，各方反應也都非常好，「我們會繼續努力舉辦下去，讓這場比賽成為新北的驕傲。」

泰山高中籃球隊教練廖文彬在接受中央社訪問時提到，今年進場的觀賽人數比去年增加快1倍，其實泰山國小的籃球隊實力很強，「舉辦這樣的賽事，就是要讓小朋友看得到未來，希望能把人才都留在新北市。」

廖文彬強調，過去都是新北幾所學校靠著自己的熱忱在暑期舉辦盃賽，但礙於經費不足，很多賽事都無法在室內木地板球場舉辦，所以才希望藉由持續舉辦泰帥盃這樣的賽事，讓每個學校的教練能夠有熱情繼續執教。

畢業於泰山高中、目前效力於台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王的李威廷，今天特地返校參加開幕式，他受訪時笑說：「我那個年代出去比賽，就算打的是室內球場，很多也都沒有冷氣，每場比賽打到都快脫水，要不然就是打室外的風雨操場籃球場，和現在良好的環境真不能比。」

籃球

延伸閱讀

超14部電影暑假上映《哆啦A夢》《蠟筆小新》歡樂來襲

籃球／總獎金15萬元 紐崔萊三對三籃球賽今落幕 

籃球／世界中學生籃球錦標賽 台灣小將擊敗強敵中國

超商幸福保衛站暑假不打烊 苗栗與7縣市守護急難學生

相關新聞

PLG／勇士掰了年度MVP 張宗憲成自由球員

台北富邦勇士隊今天宣布，和球員張宗憲達成共識，雙方協議提前結束合約關係，即日起張宗憲離隊成為自由球員。

籃球／樂見聯盟合併 國王冠軍成員：期待跨聯盟對抗

泰山高中攜手男性品牌GATSBY舉辦第二屆「泰帥盃」，為期3天的賽事今天正式開幕，泰山校友譚傑龍和李威廷都回到母校力挺賽...

籃球／「泰帥盃」邁入第2屆 引爆暑假學生籃球熱潮

連續2年舉辦的「泰帥盃」高中籃球賽，今天在新北市泰山高中舉行開幕典禮，今年同樣邀請到8支HBL常勝軍參賽，在暑假提前掀起...

籃球／總獎金15萬元 紐崔萊三對三籃球賽今落幕 

2024紐崔萊三對三籃球賽總決賽今天在台灣大學中央籃球場圓滿落幕，來自全台各地共95支球隊，在炎炎夏日的球場上，拚盡全力...

籃球／世界中學生籃球錦標賽 台灣小將擊敗強敵中國

台灣U18男籃今天在世界中學生籃球錦標賽分組賽最終戰與中國1隊鏖戰至延長賽才分出勝負，靠著林恩宇全場攻下20分，率隊以8...

籃球／T1、PLG共辦選秀體測會 40本土、8外籍生投入

T1聯盟與PLG在今天共同宣布將於7月3日舉行聯合選秀體測會，而這次體測會預計將會有40位本土球員與8位外籍生投入，而為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。