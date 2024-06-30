籃球／「泰帥盃」邁入第2屆 引爆暑假學生籃球熱潮

連續2年舉辦的「泰帥盃」高中籃球賽，今天在新北市泰山高中舉行開幕典禮，今年同樣邀請到8支HBL常勝軍參賽，在暑假提前掀起學生籃球熱潮。

「泰帥盃」高中籃球賽今年共有地主泰山高中、光復高中、東泰高中、松山高中、能仁家商、基隆商工、南湖高中、宜蘭高中等8支高中籃球甲級聯賽（HBL）的勁旅參與，比賽從6月29日到7月1日舉行。

泰山高中校長孔令文在致詞時表示，很開心賽事舉辦進入第2屆，各方反應也都非常好，「我們會繼續努力舉辦下去，讓這場比賽成為新北的驕傲。」

泰山高中籃球隊教練廖文彬在接受中央社訪問時提到，今年進場的觀賽人數比去年增加快1倍，其實泰山國小的籃球隊實力很強，「舉辦這樣的賽事，就是要讓小朋友看得到未來，希望能把人才都留在新北市。」

廖文彬強調，過去都是新北幾所學校靠著自己的熱忱在暑期舉辦盃賽，但礙於經費不足，很多賽事都無法在室內木地板球場舉辦，所以才希望藉由持續舉辦泰帥盃這樣的賽事，讓每個學校的教練能夠有熱情繼續執教。

畢業於泰山高中、目前效力於台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王的李威廷，今天特地返校參加開幕式，他受訪時笑說：「我那個年代出去比賽，就算打的是室內球場，很多也都沒有冷氣，每場比賽打到都快脫水，要不然就是打室外的風雨操場籃球場，和現在良好的環境真不能比。」