籃球／泰帥盃29日登場 8支HBL勁旅同場較勁

第2屆泰帥盃高中籃球邀請賽將於明天點燃戰火，找來8支HBL勁旅同場較勁，負責主辦賽事的泰山高中教練廖文彬表示，各隊將嘗試以全新陣容應戰，期望成為每年固定舉辦的盃賽。

泰帥盃參賽8隊除地主泰山高中外，還有上季高中籃球聯賽（HBL）亞軍光復高中、季軍東泰高中，加上南湖高中、能仁家商、基隆商工等傳統強隊，今年更邀請「綠色神盾」松山高中、宜蘭高中共襄盛舉，預計從6月29日起在泰山高中體育館進行單循環20場比賽。

邁入第2屆的泰帥盃，今年找來Youtuber麻瓜方妤、銘銘就MMG及築夢者舞團的築夢小子等人擔任特別嘉賓，廖文彬接受中央社採訪時表示，泰帥盃是新北市泰山區唯一舉辦的大型盃賽，對泰山來說是每年的大事，同時也能凝聚地方籃球氛圍。

廖文彬指出，隨著各支HBL勁旅已經陸續完成新生報到，泰帥盃將成為各隊磨合全新陣容的第1場比賽，而他也期望未來成為固定舉辦的盃賽，讓球員們有機會從中學習，體會籃球場外的人生。

上季泰山無緣取得HBL的4強門票，與小巨蛋擦肩而過，不過廖文彬表示，新賽季目標還是擺在重返4強，尤其今年張峻庭重新回到教練團，加上因轉學而服1年球監的殷瑞隆也能夠征戰HBL賽場，將利用泰帥盃好好調整。