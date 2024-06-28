PLG／林書豪批年度獎項票選 聯盟：合併後會反映
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪近日批評PLG年度獎項票選「亂七八糟 」，PLG聯盟今天表示，由於目前正處於聯盟合併、重整階段，後續將反映在相關制度上。
PLG本季票選飽受抨擊，先是出現單週最有價值球員（MVP）票選，由僅出賽1場、得0分的新北國王球員林力仁獲選，成為聯盟史上首位0分單週MVP，引發爭議，聯盟緊急修改投票機制，而球季結束後，林書豪日前在節目中也對年度獎項票選機制有意見。
林書豪認為，今年年度獎項票選「亂七八糟 」，更以台北富邦勇士球員周桂羽為例，例行賽戰績第5名的球隊、場均不到8分的球員，卻能入選年度第一隊，他呼籲，聯盟投票機制必須更透明化，且須有問責機制。
參與投票、開票的台北市籃球記者聯誼會昨天發布聲明，強調一切都依聯盟規則進行，而林書豪稍早也在社群平台發文向媒體致歉，並稱願意和聯盟、媒體討論他對籃球界看法，期盼能一起將事情做得更好。
針對林書豪對年度獎項票選制度的想法，PLG聯盟表示，已經了解狀況，由於PLG、T1聯盟目前正處於合併、重整階段，這些問題未來都會反映在相關制度上。
根據PLG年度獎項票選規定，球員需出賽27場才具備候選資格，且年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，同時還需考量前、後場人數（前3後2或是前2後3）及洋將人數限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言