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籃球／世新男籃將解散？ 校方：尚未正式定案

中央社／ 台北27日電

世新大學男籃近來面臨球員出走衝擊，引發外界好奇球隊是否要解散，對此校方今天發表聲明，強調尚未正式定案，僅對教練、部分球員離隊表達尊重。

近年世新大學頻頻招生高中籃球聯賽（HBL）明星球員入隊，尤其男籃在2022年一口氣補進陳將双、張俊生，讓「双生連線」得以延續到UBA，並在競爭激烈的公開男一級舞台，連續4年打進4強，可惜始終與冠軍擦身而過；至於女籃則是當今UBA霸主，今年球季球隊已連續5年勇奪公開女一級冠軍。

今年陳將双已決定提前投入職籃選秀，加上還有部分主力球員有意轉學，讓外界好奇球隊未來走向，對此世新發布聲明表示，鑑於大專籃球環境日益商業化，世新所投入的資源難以與國立大學、財團支持的學校相比，對於教練及部分球員離隊表示理解、尊重，並感謝他們在隊期間的付出。

世新指出，未來在體育方面將持續投入資源，也將更加關注學生的學業及技能實作，秉持學校一貫的教育理念，致力於為學生提供更好的學習和成長環境，在學術、體育和職業技能上獲得全面的發展和成功。

據了解，世新為因應少子化的衝擊，推測至117年時全台大學人數僅剩15萬人，勢必影響球隊招生和運行，因此學校提前佈局因應，可能會先縮減籃球隊預算，下一步則要等學校開會討論才能確定。

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