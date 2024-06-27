籃協／曾說不樂見新聯盟出現 籃協態度轉彎：整併就樂觀支持

職籃PLG和T1確定將旗下共11支球隊整併為新聯盟，並以今年底展開新賽季為目標。先前籃協曾表示不樂見第3個聯盟出現，如今兩聯盟將整併，籃協副秘書長張承中表示會以樂觀態度支持。

據「ET運動雲」報導，籃協副秘書長張承中認為兩聯盟整併是正向健康的發展，他解釋，「籃協曾提過不樂見第3聯盟或新聯盟出現，主因是如果一直有新聯盟和新球隊，可能不是那麼適合台灣的籃球環境。」張承中強調，如果最後走向兩聯盟整併，籃協會採取樂觀的態度支持。

關於合併後聯盟執照的問題，張承中表示要看兩聯盟如何談，主導權在兩聯盟手上，無論合併到PLG或是T1、換新名字或開新公司，最終決定是什麼，籃協都會尊重，只希望球員權益能受保障。

對於聯盟整併後該如何和國際籃總（FIBA）溝通，張承中指出，必須等新聯盟有雛型，且聯盟名稱和結構定案後，籃協才能盡快跟FIBA討論。