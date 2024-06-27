籃球／球團虧損近億台幣！PLG和T1合併關鍵原因曝光

昨晚台籃兩大聯盟，PLG和T1確定將旗下11支球隊合併為新聯盟，朝年底開打為目標。此消息驚動台灣籃壇，而在今日合併原因終於曝光。據《壹蘋新聞網〉報導，兩聯盟因球員薪資問題導致虧損，因此希望透過合併聯盟的方式共同擬定薪資天花板，避免因互相挖角球員導致的惡性競爭。

PLG成立至今已4個賽季，今年的總冠軍賽也在6月20日落幕，由新北國王獲得捧起冠軍金盃，T1則是結束第3賽季，由桃園永豐雲豹奪得總冠軍。身為台灣第一個職業籃球聯盟，PLG從原先的4隊到現在共6支隊伍，T1雖經歷球隊解散，但也有5支隊伍效力該聯盟，讓台籃呈現二分天下的狀態。

PLG和T1合併原因終於曝光 中央社

如今兩聯盟即將合併，據分析最大的原因是為了互相挖角球員，各聯盟的球隊為球員開出的合約薪資越來越高，球員年薪動輒突破300萬，導致兩聯盟虧損近9位數。更別提T1的桃園永豐雲豹過去為了「魔獸」霍華德（Dwight Howard），不惜開出超過洋將薪資上限的合約。

兩聯盟合併後，希望從共同選秀開始減少上述問題，以保證球隊能夠持續經營。雖然目前有合併共識，但關於新聯盟的未來仍有許多不確定性，能否順利在年底完成合併，該由誰帶領新聯盟都有待商榷。