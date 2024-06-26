籃球／大陸「女姚明」初登國際賽完虐對手 網：她不能扣籃？

U18亞洲盃女籃賽在中國大陸深圳開打，大陸隊220公分「女姚明」張子宇首次出戰國際賽，面對印尼隊9投9中攻下19分，第2戰碰上紐西蘭隊狂砍36分13籃板，國際籃總（FIBA）也轉發她的比賽精華，引發許多球迷討論。

張子宇剛過17歲生日，父親213公分，母親是前大陸女籃國手于瑛，身高也有198公分。據FIBA官網資料，她身高約220公分，曾有傳聞她身高已超越姚明的226公分，但她日前受訪時強調，自己身高在223到224公分之間。

張子宇曾在山東省運會女籃決狂攻68分，她首次登上國際賽對決印尼，上場13分鐘，9投9中攻下19分，大陸以109：50擊垮印尼。第二戰面對紐西蘭，她全場20投16中，拿到36分13籃板4阻攻，帶隊以90：68贏球。

許多大陸網友稱讚張子宇，FIBA官方也轉發精華影片，有網友好奇表示，「220公分不能扣籃？」、「她是姚明？」、「好像老師和學生們打球」。