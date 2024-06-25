T1聯盟／帶著SBL冠軍歸隊 吳岱豪、藍少甫下季重返獵鷹

在上賽季以借將身份轉戰SBL裕隆並幫助球隊奪下冠軍的吳岱豪、藍少甫，今天由T1聯盟台南台鋼獵鷹宣布將於新賽季回歸，獵鷹球團也期待兩人能帶著幫助裕隆奪冠的表現，為獵鷹帶來奪冠元素。

獵鷹上賽季在本土球員人手充裕的情況下，與裕隆達成球員交流共識並簽訂合作協議，將吳岱豪、藍少甫、吳彥侖以及高承恩4位球員借將到裕隆，除了達成兩球團的交流，也希望讓球員有更多發揮舞台。

而今天獵鷹球團也宣布，吳岱豪、藍少甫兩名禁區好手將於新賽季回歸獵鷹陣中，並期待兩人能將本季幫助裕隆奪下SBL金盃的經驗帶回到獵鷹，為球隊增添奪冠元素。