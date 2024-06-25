瓊斯盃／賀家兄弟改打中華藍 攜手陳盈駿、林庭謙參戰
中華籃球協會今天公告，第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，女子組於7月6日至10日，男子組於13日至21日預計於新莊體育館點燃戰火，本次出賽隊伍，除中華男女籃各派藍白兩隊外，女子組邀請日本、馬來西亞、菲律賓及泰國，男子組邀請日本、菲律賓、馬來西亞、阿聯、澳洲、烏克蘭及美國，女子組共六隊循環，男子組共九隊循環。
中華男子籃球隊藍隊，總教練為圖齊，球員包括CBA好手陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪，T1聯盟有林秉聖、高錦瑋，PLG有蘇士軒、曾祥鈞，旅美小將賀丹、賀博也返台參賽。中華男子籃球隊白隊，則以年輕球員為骨幹，由桑茂森總教練領軍，球員包括CBA林彥廷、UBA小將游艾喆、宋昕澔、江均、SBL張家禾、PLG陳又瑋、關達祐等。
中華女子籃球隊藍隊，總教練為邱啟益，球員以WSBL為主體，有世大運國手彭曉彤、林蝶，還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴，中華女子籃球隊白隊，總教練為錢薇娟，球員展現不同世代的風範，「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」，以幾名資深球員，包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
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