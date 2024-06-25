籃球／UBA直升日本B聯盟 游艾喆創首例

今年三月率政治大學完成ＵＢＡ公開男一級四連霸的當家後衛游艾喆，職業生涯確定從日本展開，昨天他和日本Ｂ聯盟一級滋賀湖泊隊正式簽約，成為ＵＢＡ直升Ｂ聯盟一級球隊的第一人，滋賀湖泊也和政大「雄鷹」男籃締結姊妹隊，寫下嶄新合作模式。

廿二歲游艾喆從高二開始就一路奪冠，帶著ＨＢＬ兩座金盃進入政大，大學四年和政大一起締造四連霸外，個人還完成助攻王和抄截王的雙雙四連霸，是台灣學生籃球指標球員，今年還入選亞洲盃國手，成為全隊唯一的大專球員。日前職籃選秀會，他的名字沒出現在報名人員中，昨天謎底揭曉，他將直接挑戰日本Ｂ聯盟，新賽季和「黑豹」阿巴西都要在日本一級賽場努力。

和滋賀湖泊簽下一年合約的游艾喆透露，滋賀湖泊會長中山太多次來台，可以感受到球隊誠意，且日本國家隊現在是亞洲強權，自己也想去挑戰日本環境，「像和我同期的河村勇輝，是日本最頂級的後衛之一，期待和他對決，是很好的學習和挑戰機會。」

政大雄鷹總教練陳子威提到，游艾喆是以亞洲外援身分加入滋賀湖泊，且有資格挑戰聯盟「新人王」，期待游艾喆到新環境和日本頂尖後衛競爭，給學弟榜樣和方向。