快訊

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

男子遭「食腦蟲」侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

籃球／跟隨黑豹阿巴西步伐 天才控衛游艾喆挑戰日本職籃

中央社／ 台北24日電
游艾喆挑戰日本職籃。圖取自滋賀湖星IG
游艾喆挑戰日本職籃。圖取自滋賀湖星IG

曾獲2屆大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP得主、政治大學控衛游艾喆，今天確定將加盟日本職籃B.League一級聯賽的滋賀湖星，他表示希望為球隊帶來不同能量。

游艾喆高中就讀能仁家商時期，就被視為國內潛力控球後衛，兼具優異的組織、傳導能力及高球商，進入政大後，從大一就嶄露鋒芒，尤其大比賽強心臟的表現，讓他更被譽為「為小巨蛋而生的男人」，也是政大完成4連霸的靈魂人物。

如今游艾喆確定旅外，將跟隨台灣職籃T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西的腳步，前進日本職籃B.League一級聯賽挑戰，以亞洲外援身分加盟滋賀湖星（Shiga Lakes），身披7號戰袍。

他透過球團表示，很開心有機會挑戰B.League，內心也是充滿期待，「希望在這個聯盟、球隊打出最好的表現」。

游艾喆自評，優勢是打擋拆的進攻及轉換快攻的選擇，「自己是控球後衛出身，這部分很有把握，希望能將這些優勢帶到B.League，加上我又算是少數的台灣人，期待能帶來不一樣的能量、溝通，持續成長，並帶出屬於球隊的特色」。

滋賀湖星的籃球運營總裁中山太表示，去年游艾喆參加在日本舉行的世界大學籃球系列賽（WUBS），並帶領政大奪冠，執行比賽計畫、場上決策能力都很出色，「其實包含在中國、台灣皆有球隊邀約他，但為了爭取游艾喆加盟，我們特地飛往台灣，展現最大誠意，也很開心他最後選擇我們」。

籃球

延伸閱讀

籃球／轉戰日本續穿0號戰袍 阿巴西：很喜歡衛斯特布魯克

籃球／挑戰日本一級第一人 阿巴西：期待更多台灣選手來

籃球／日、中、澳超過10隊招手 阿巴西選擇赴日是這原因

籃球／我想打籃球！跆拳道轉跑道成國手 阿巴西自比櫻木花道

相關新聞

籃球／跟隨黑豹阿巴西步伐 天才控衛游艾喆挑戰日本職籃

曾獲2屆大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP得主、政治大學控衛游艾喆，今天確定將加盟日本職籃B.League一級聯賽的滋賀...

籃球／王文祥拋「籌組新聯盟」想法？籃協：不在規劃內

新北國王隊奪下PLG總冠軍後，老闆王文祥拋出「籌組新聯盟」想法，體育署署長鄭世忠上周還對新聯盟表達祝福，不過中華籃球協會...

籃球／王文祥喊成立新職籃聯盟 籃協：不在規劃內

日前台灣職籃P.LEAGUE+新北國王董事長王文祥拋出將成立新聯盟震撼彈，中華民國籃球協會今天發布聲明強調，成立第3聯盟...

T1聯盟／籃球苗子向下扎根 海神辦基層訓練營

高雄全家海神職業籃球隊攜手BC台灣柏釧，昨天於華山國小共同舉辦「基層菁英籃球訓練營」，邀請高雄市六所籃球重點發展小學華山...

籃球／慟！前中華隊教練張學雷因病過世

前中華男籃隊總教練張學雷，上月剛過61歲生日，昨天卻傳出過世消息，據了解是因肝硬化，雖進行急救最終仍回天乏術，讓不少籃壇...

籃球／新北國王急宣布 逼表態意味濃

拋下冠軍彩帶僅短短兩天，新北國王隊董事長王文祥昨臨時召開記者會宣布將發起職籃新聯盟，並透露雙職籃聯盟已有九支球隊繳交加入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。