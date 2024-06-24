籃球／跟隨黑豹阿巴西步伐 天才控衛游艾喆挑戰日本職籃

曾獲2屆大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP得主、政治大學控衛游艾喆，今天確定將加盟日本職籃B.League一級聯賽的滋賀湖星，他表示希望為球隊帶來不同能量。

游艾喆高中就讀能仁家商時期，就被視為國內潛力控球後衛，兼具優異的組織、傳導能力及高球商，進入政大後，從大一就嶄露鋒芒，尤其大比賽強心臟的表現，讓他更被譽為「為小巨蛋而生的男人」，也是政大完成4連霸的靈魂人物。

如今游艾喆確定旅外，將跟隨台灣職籃T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西的腳步，前進日本職籃B.League一級聯賽挑戰，以亞洲外援身分加盟滋賀湖星（Shiga Lakes），身披7號戰袍。

他透過球團表示，很開心有機會挑戰B.League，內心也是充滿期待，「希望在這個聯盟、球隊打出最好的表現」。

游艾喆自評，優勢是打擋拆的進攻及轉換快攻的選擇，「自己是控球後衛出身，這部分很有把握，希望能將這些優勢帶到B.League，加上我又算是少數的台灣人，期待能帶來不一樣的能量、溝通，持續成長，並帶出屬於球隊的特色」。

滋賀湖星的籃球運營總裁中山太表示，去年游艾喆參加在日本舉行的世界大學籃球系列賽（WUBS），並帶領政大奪冠，執行比賽計畫、場上決策能力都很出色，「其實包含在中國、台灣皆有球隊邀約他，但為了爭取游艾喆加盟，我們特地飛往台灣，展現最大誠意，也很開心他最後選擇我們」。