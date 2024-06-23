籃球／新北國王急宣布 逼表態意味濃

拋下冠軍彩帶僅短短兩天，新北國王隊董事長王文祥昨臨時召開記者會宣布將發起職籃新聯盟，並透露雙職籃聯盟已有九支球隊繳交加入意向書，但對於是哪幾支球隊加入、新聯盟賽制都未有進一步說明，會選擇在如此倉促的情況下召開記者會，逼迫未加入球隊表態的意味濃厚。

新北國王廿日剛拿下隊史首座ＰＬＧ總冠軍，王文祥卻在昨天臨時召開發起新聯盟記者會，不僅時間點令人感到錯愕，對於這次記者會為何是由國王與王文祥代表召開，王文祥也重申自己身分只是「球團擁有者」，在新聯盟中沒有其他身分，等同宣告新聯盟不管是主導者還是相關賽制都還未進入正式討論階段。

身為ＰＬＧ新科冠軍球隊卻選擇在奪冠後兩天就宣布跳脫原屬聯盟，以及過往ＰＬＧ對於合併議題始終持保留態度，國王這次召開記者會，也被認為是向ＰＬＧ及外傳未繳交加入意向書的富邦勇士隊與領航猿隊逼迫表態。

尤其ＰＬＧ日前已公告選秀名單，並將於七月三日舉行體測會、七月十日舉行選秀會，但在聯盟未來動向不明的情況下，可能對今年待選球員意願造成影響，在球員來源可能受到限縮，參賽球隊也無法達到最低標四隊的情況下，ＰＬＧ能否繼續走下去也將面臨嚴苛考驗。