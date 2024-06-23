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籃球／「有10隊」 王文祥成立職籃新聯盟
新北國王隊董事長王文祥昨宣布將成立新職籃聯盟，且ＰＬＧ與Ｔ１聯盟已有九支球隊繳交加入意向書，未來更有一支新加坡球隊可能投入。王文祥強調，雙聯盟「合併」議題已多次討論，選擇現在就公布主要是希望抓緊時間，也代表新聯盟最快在新賽季就會上路。
國內雙職籃聯盟在並行三個賽季後，合併的討論聲浪不曾停歇，日前Ｔ１聯盟會長錢薇娟更拋出了聯合選秀的議題，但遭到ＰＬＧ以提出時間太晚為由婉拒。
王文祥與新北國王隊執行長陳信生昨宣布將成立新聯盟。王文祥強調，新聯盟將不會是第三聯盟，也代表ＰＬＧ與Ｔ１聯盟可能在新聯盟成立後走入歷史，至於新聯盟的名稱、規章制度與權利義務，都將在九球團共同成立的理事會中討論，可能走向ＮＢＡ東、西區制度。
外傳目前雙聯盟中僅剩ＰＬＧ富邦勇士隊與領航猿隊未繳交加入意向書，王文祥不願證實，並重申會持續邀請有意壯大台灣籃球發展的企業團體加入。
對於新聯盟的成立，ＰＬＧ強調尊重所有球隊的意見，最後合併與否，仍需六隊形成集體共識；至於五隊都可能投入新聯盟的Ｔ１聯盟，秘書長王志群說，聯盟與旗下各隊對雙聯盟合作抱持開放態度。
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