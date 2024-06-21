PLG／兩屆FMVP辛特力離隊 富邦勇士擬走向重建之路 

台北富邦勇士今天宣布，身為球隊3連霸功臣，其中包括兩度奪下FMVP的洋將辛特力正式離隊，富邦勇士領隊蔡承儒除了感謝他過去4年的貢獻，也祝福他能找到合適的球隊，而身為球隊核心的辛特力離隊，也象徵今年無緣季後賽的富邦勇士將走向重建之路。

被稱為是「德州傳奇」的辛特力，自2020年加入勇士，效力於PLG四個賽季寫下不少生涯紀錄，包含2座FMVP、1座得分王，更是PLG首位累積1000分、500籃板、200助攻、達標200顆三分球的球員，多項紀錄證明辛特力在場上強大的宰制力，不僅如此還幫助球隊完成3連霸，扮演團隊穩定軍心要角，是連續3年勇士封王的重要功臣之一。

2023-24賽季，儘管季中飽受傷勢所困，身為球隊核心人物之一的辛特力同樣展現敬業態度，不斷提供實質建議，給予勇士球員們指導溝通，而在球團全力給予醫療幫助與復健訓練的情況下，辛特力的傷勢也已痊癒。

富邦勇士領隊蔡承儒說：「感謝Mike這四年來為團隊的貢獻與努力，我們一起創造了三連霸的歷史和許多美好回憶，他過去不只是奪冠重要功臣，也是PLG史上最偉大的洋將。他是球隊的好領袖、好隊友，總是鼓勵和幫助身旁的人，更重要的他是好爸爸、好老公，對家庭的投入也是大家的好榜樣。很感謝與Mike的友誼，祝福他找到合適的球隊，並在下個賽季強勢回歸。」