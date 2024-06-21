快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

PLG／兩屆FMVP辛特力離隊 富邦勇士擬走向重建之路 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士球員辛特力離隊。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士球員辛特力離隊。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士今天宣布，身為球隊3連霸功臣，其中包括兩度奪下FMVP的洋將辛特力正式離隊，富邦勇士領隊蔡承儒除了感謝他過去4年的貢獻，也祝福他能找到合適的球隊，而身為球隊核心的辛特力離隊，也象徵今年無緣季後賽的富邦勇士將走向重建之路。

被稱為是「德州傳奇」的辛特力，自2020年加入勇士，效力於PLG四個賽季寫下不少生涯紀錄，包含2座FMVP、1座得分王，更是PLG首位累積1000分、500籃板、200助攻、達標200顆三分球的球員，多項紀錄證明辛特力在場上強大的宰制力，不僅如此還幫助球隊完成3連霸，扮演團隊穩定軍心要角，是連續3年勇士封王的重要功臣之一。

2023-24賽季，儘管季中飽受傷勢所困，身為球隊核心人物之一的辛特力同樣展現敬業態度，不斷提供實質建議，給予勇士球員們指導溝通，而在球團全力給予醫療幫助與復健訓練的情況下，辛特力的傷勢也已痊癒。

富邦勇士領隊蔡承儒說：「感謝Mike這四年來為團隊的貢獻與努力，我們一起創造了三連霸的歷史和許多美好回憶，他過去不只是奪冠重要功臣，也是PLG史上最偉大的洋將。他是球隊的好領袖、好隊友，總是鼓勵和幫助身旁的人，更重要的他是好爸爸、好老公，對家庭的投入也是大家的好榜樣。很感謝與Mike的友誼，祝福他找到合適的球隊，並在下個賽季強勢回歸。」

籃球

延伸閱讀

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

2008vs.2024總冠軍 哪一年的塞爾蒂克比較強？

PLG／吃止痛藥上陣奪FMVP 李愷諺寫紀錄淚崩

中職／謝謝富邦「鈔能力」喬張育成 洪總分析3方獲利

相關新聞

PLG／兩屆FMVP辛特力離隊 富邦勇士擬走向重建之路 

台北富邦勇士今天宣布，身為球隊3連霸功臣，其中包括兩度奪下FMVP的洋將辛特力正式離隊，富邦勇士領隊蔡承儒除了感謝他過去...

東超／國王、領航猿分組出爐 賽程陣容調整考驗兩球團

PLG總冠軍賽在昨天落幕，冠軍新北國王和亞軍桃園璞園領航猿的2024-2025賽季東亞超級聯賽小組賽分組最終確認，其中國...

PLG／林書豪化身數學老師：罰球差89個還贏總冠軍

新北國王今天雖浪費最多18分領先，最終仍在延長賽以103：97擊退桃園璞園領航猿，花5戰奪下PLG 2023到24賽季總...

PLG／成軍3年奪冠 國王總經理毛加恩：希望留下林書豪

成軍3年的新北國王，今天成為PLG新科冠軍隊伍，老闆王文祥頒獎典禮上豪氣宣布將發出4千萬台幣冠軍獎金，總經理毛加恩也感動...

圖輯／PLG 新北國王延長賽力退領航猿 奪隊史首冠

PLG總冠軍賽第5戰今天在領航猿的主場桃園巨蛋登場，作客的新北國王賽前已經取得3勝聽牌，新北國王在第三節時最多領先到18...

PLG／打臉領航猿黑粉 林書緯嗆：要為自己行為負責

總冠軍賽第2戰，新北國王後衛林書緯在桃園巨蛋被桃園璞園領航猿球迷高喊名字嘲諷，但也是第2戰後他表現回升，今天第5戰更攻下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。