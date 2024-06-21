PLG／成軍3年奪冠 國王總經理毛加恩：希望留下林書豪

成軍3年的新北國王，今天成為PLG新科冠軍隊伍，老闆王文祥頒獎典禮上豪氣宣布將發出4千萬台幣冠軍獎金，總經理毛加恩也感動謝謝團隊每位成員，同時透露希望能和「哈佛小子」林書豪繼續攜手。

國王是PLG第2季時成軍，本季找來林書豪讓陣容更壯大，但開季先有「新台灣人」戴維斯場外加報案、楊敬敏婚外情醜聞，季中再有洋將牧倫斯情緒失控遭開除、林書豪誤用靜脈雷射療法等狀況，一波三折下讓今天高捧的冠軍格外珍貴。

不只拿下總冠軍賽MVP的李愷諺比賽結束第一時間眼眶泛淚，嗓子沙啞的毛加恩也有些哽咽，他感慨說：「不容易，大家都很辛苦，都犧牲很多。」除場上犧牲得分、數據成就團隊，場外也要犧牲許多和家人相處的時間，讓他再次感謝團隊這3年的付出，還有家人全力支持，讓他能夠投入最喜歡的籃球世界。

完成奪冠任務，毛加恩不諱言，希望能留下冠軍功臣之一的林書豪，「但他年紀、傷勢肯定會評估，能和他合作是個榮幸。」