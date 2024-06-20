籃球／刺激女籃發展 鄭慧芸建議WSBL增設外籍生、亞裔制度

長年稱霸女子超級籃球聯賽（WSBL）的國泰人壽，今天舉行感恩餐會，總教練鄭慧芸建議，新賽季能夠加入外籍生、亞裔球員制度，對台灣女籃發展是好的刺激。

受到主力「小丁」林育庭前進中國女子籃球職業聯賽（WCBA），加上部分球員轉往別隊，讓國泰本季打得跌跌撞撞，所幸最後還是拿下隊史第18座WSBL冠軍，鄭慧芸今天出席感恩餐會時透露，雖然每個賽季都很辛苦，不過本季相對不容易，感謝球員咬牙撐下來，才造就這座冠軍。

本季WSBL終於開放洋將，跨出變革第一步，鄭慧芸期許未來還能再加入外籍生、亞裔球員制度，藉以刺激台灣女籃整體發展，同時必須保障本土球員在場上發揮空間，「可看性絕對會提高，就看籃協願不願意開放，我覺得是好的刺激」。

鄭慧芸進一步指出，台灣的優秀球員願意到異地挑戰，站在教練立場絕對是支持，可是在人才外流情況下，卻沒有吸引更多好的球員加入，並提到如果明年賽季有機會縮短，希望能參加澳洲女子職籃（WNBL）聯盟賽，或是開放WCBA球員等旅外球員在賽季結束後，也能返台征戰WSBL。

「多讓球團有機會參加不同聯盟，我相信對團隊、國家隊都有幫助，重點是多方面發展，不要有一些局限，假如讓球員有機會出去，又能夠回來，能量一定是不斷往上推。」鄭慧芸提到，不要想1、2年看到效果，「多方面加乘上去，才會讓國內環境、國家隊變得更好」。