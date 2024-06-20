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PLG／吃止痛藥上陣奪FMVP 李愷諺寫紀錄淚崩

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
李愷諺（左）攻守兩端都幫助國王，成為總冠軍賽MVP。記者季相儒／攝影
李愷諺（左）攻守兩端都幫助國王，成為總冠軍賽MVP。記者季相儒／攝影

最多18分領先第四節全部花光，新北國王靠後衛李愷諺讀秒階段追平外線，將比賽逼到延長賽，最終驚險以103：97力退桃園璞園領航猿，以4勝1敗奪下PLG 2023到24賽季總冠軍，李愷諺也獲得總冠軍賽MVP，成為本土第一人，讓他激動淚灑球場。

「沒想過總冠軍賽MVP，冠軍最重要。」臉上分不出是汗還淚的李愷諺表示，個人獎並非個人追求，團隊榮耀才是自己最渴望，尤其林書緯、林書豪兄弟相繼加入球隊後，個人角色轉換，給自己很大壓力，這座總冠軍讓所有付出都有最好結果。

李愷諺透露，其實1月底東超聯賽左足根挫傷後，一直沒足夠時間休息，昨天還去治療，總冠軍賽是賽前、賽後都要吃止痛藥，否則連正常走路都有困難，但球隊最重要的時刻不能缺席，尤其延長賽林書豪、林書緯和奧帝相繼犯滿，「我該要跳出來拿分數。」

李愷諺今天拿下全隊最高17分，包括第四節的追平三分彈和延長賽的5分。

國王總經理毛加恩也肯定，李愷諺季後賽第一輪成功鎖住福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，就是球隊奪勝功臣，進攻端也有穩定表現，是聯盟攻守兩端的頂級球員，「很榮耀有他在隊上。」

過去3季總冠軍賽MVP都是洋將拿下，分別是台北富邦勇士的辛特力和強森，李愷諺今天榮膺生涯第一座總冠軍賽MVP，也寫下聯盟本土第一人新猷。

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