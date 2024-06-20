PLG／延長賽力退領航猿 國王奪隊史與林書豪在台首冠

PLG總冠軍賽第5戰今天在桃園巨蛋登場，作客的新北國王第三節最多領先18分，但第四節陷入得分荒，讓主場的桃園璞園領航猿打出一波18：2攻勢逆轉，靠李愷諺正規賽讀秒階段投進追平外線，延長賽再補關鍵三分彈，驚濤駭浪中助國王以103：97搶下勝利，系列賽4：1淘汰例行賽龍頭領航猿，成為PLG 2023到24賽季的冠軍隊伍，也是林書豪在台首冠，賽後票選由李愷諺獲總冠軍賽MVP，國王老闆王文洋也宣布加碼4000萬元獎金。

首節兩隊22：22戰平，第二節國王打出一波15：0猛攻，半場取得52：41領先。第三節國王楊敬敏上籃得手、洋將奧帝飆進三分彈，國王領先再擴大到57：41；領航猿靠白曜誠2枚三分彈在內連拿8分咬住比數，李家慷投進外線後再將比分縮小到10分差，但林書豪回敬外線後再拋投得手，個人連拿5分讓國王領先回到73：58。

第三節2分25秒國王板凳區被吹技術犯規，不過國王洪志善回頭馬上飆進三分彈，1分50秒白曜誠對林書豪犯規又追加成違反運動精神犯規，林書豪2罰俱中個人再拋投得手，國王領先再擴大到80：62；領航猿雖有洋將葛拉漢連拿5分縮小差距，國王仍著80：67領先進入決勝節。

第四節領航猿再連進2球，差距縮小到9分差；國王雖有林書豪籃下打進止血，這球卻也是國王單節前8分鐘唯一進球，領航猿3分31秒盧峻翔飆進外線後追到80：82，2分34秒李家慷更飆進底角超前外線，1分55秒盧峻翔再打進，領航猿取得85：82領先。

最後18.2秒，李愷諺飆進追平外線；領航猿葛拉漢外線失手後，林書豪傳給林書緯的快攻機會差點失誤，2.2秒仍是國王球權，奧帝有機會的「絕殺」失手，85：85進入延長賽。

延長賽盧峻翔先切入得手，奧帝馬上投進追平球，但4分08秒林書豪犯滿離場；3分43秒路易士完成「3分打」，回頭盧峻翔外線出手造成奧帝犯規，他3罰僅1中，接續李愷諺又飆進底角外線、林書緯拋進中距離，國王領先擴大到95：88；領航猿喊出暫停但沒能止血，路易士2罰中1後籃下打進，國王領先回到兩位數。1分31秒領航猿李家慷進球、1分01秒盧峻翔飆進底角外線後奧帝又被吹技術犯規、犯滿離場，盧峻翔罰球得手後追到4分差，但42秒李愷諺突破得手，30.8秒簡祐哲2罰失手後盧峻翔21秒飆進外線，領航猿再追到97：100。

領航猿祭出犯規戰術，20.4秒楊敬敏2罰中1後領航猿又出現踩線違例失誤，讓國王最終以103：97迎接勝利和總冠軍。

桃園巨蛋今天再吸引滿場的6470名球迷進場，締造PLG總冠軍賽跨季連18場滿場紀錄；值得一提的是今年滿場球迷，有破千的國王粉絲，第三節白曜誠罰球時干擾聲量驚人，國王洋將路易士上演空中接力灌籃時國王球迷歡聲雷動，頗有「反客為主」味道。

國王今天激戰付出林書豪、林書緯和奧帝都犯滿代價，但有李愷諺挺身而出，有驚無險迎接隊史第一座金盃。

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

取得聽牌優勢迎接總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠。記者季相儒／攝影

plg總冠軍賽第5戰的國王隊，驚險奪下隊史首冠，林書豪擁抱弟弟林書緯。記者季相儒／攝影