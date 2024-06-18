PLG／國王20日拚封王 林書豪出賽未定

台灣職籃PLG新北國王距離隊史首冠只差1勝，最快20日客場若擊敗桃園璞園領航猿，就能拋下封王彩帶，今天因傷缺陣的林書豪屆時能否出賽，總教練萊恩說，還有幾天可以考慮。

國王今天P.LEAGUE+總冠軍賽第4戰在少了林書豪、曼尼高（Kenny Manigault）2大主力情況下，所幸洋將奧帝（Austin Daye）及時補上火力缺口、攻下28分，率隊在主場新莊體育館滿場6540名球迷面前，以90比82搶下第3勝，7戰4勝制系列賽以3比1搶先聽牌。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）受訪時表示，今天由李愷諺對位年度最有價值球員（MVP）、領航猿的盧峻翔，並派出路易士（Wendell Lewis）去守領航猿洋將沃許本（Jason Washburn），「盡全力讓對方感到不舒服， 讓他們進攻上有點困難。」

奧帝決勝節三分火力持續發揮，穩住軍心，他表示，下半場期許自己持續保有侵略性，並把握住隊友傳球機會，而他也點名路易士的表現同樣關鍵，不停拆解對方防守、對籃框施壓，為球隊創造不少機會。

總冠軍賽第5戰將於20日在桃園市立綜合體育館進行，國王若能搶下勝利，就能奪得隊史首座冠軍，至於腳部不適的林書豪及曼尼高能否上場，萊恩指出，目前還不知道，還有幾天可以考慮下一場出賽名單，而他並未透露林書豪詳細傷勢狀況。

另外，領航猿未能把握對方主力缺陣機會、趁機扳平戰局，反倒讓球隊陷入1比3落後困境。總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示，國王在少了林書豪後，打法也變得不一樣，球隊防守時也有些猶豫，開賽時讓對方投進太多空檔三分球，讓對手打出信心。

卡米諾斯表示，將專注於準備下一場比賽，期待能將戰線延長至第7場。