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PLG／賀家兄弟現身總冠軍賽 偶像林書豪缺陣有點失落

中央社／ 台北17日電
台灣職籃P.LEAGUE+新北國王隊17日在主場新莊體育館迎來總冠軍賽第4戰，繼續交手桃園璞園領航猿隊，台美混血兄弟檔賀丹（Adam Hinton）（後左1）、賀博（Robert Hinton）（後左2）也到場觀賽。中央社
台灣職籃P.LEAGUE+新北國王隊17日在主場新莊體育館迎來總冠軍賽第4戰，繼續交手桃園璞園領航猿隊，台美混血兄弟檔賀丹（Adam Hinton）（後左1）、賀博（Robert Hinton）（後左2）也到場觀賽。中央社

台美混血賀氏兄弟檔賀丹、賀博預計將再度代表台灣參加瓊斯盃，今天現身職籃PLG總冠軍賽，可惜新北國王球星林書豪因傷缺陣，讓他們有點失落，2人異口同聲表示，期待第5戰能看到偶像上場。

台美混血賀氏兄弟檔賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）去年暑假在瓊斯盃代表台灣白隊出賽，就讀美國NCAA一級的常春藤名校康乃爾大學的哥哥賀丹繳出場均14.1分、3.4籃板、2.6助攻的成績，至於去年賽季被ESPN評為「四星高中生」的弟弟賀博場均攻下13.9分、3籃板、1.8助攻。

賀丹、賀博日前提前返台，備戰今年7月登場的瓊斯盃，今天趁著訓練空檔到新莊體育館觀看P.LEAGUE+總冠軍賽國王對戰桃園璞園領航猿一役。

首次觀看台灣職籃總冠軍賽，賀博接受媒體聯訪時表示，賽事節奏非常快，展現快速球風，「尤其兩隊大個子可以做滿多事情。」

賀家兄弟從小看林書豪打球，並視林書豪為偶像，但林書豪賽前因腳部不適缺陣，2人表示，沒能看到林書豪打球有點失望，但能理解傷勢是比賽一部分，希望第5戰能看到林書豪上場。

林書豪過去曾在美國職籃NBA掀起「林來瘋」，球場拚戰精神也讓賀家兄弟印象深刻，賀丹舉例，林書豪總是保持著隨時準備好的心態，並把握住機會。

賀家兄弟今年瓊斯盃預計將再度代表台灣出賽，媽媽臧珍卓表示，兄弟倆去年返美後也將瓊斯盃打球經驗分享給隊友，帶動隊友也開始找尋是否有機會為母國國家隊效力，而她也樂見，不只兄弟倆能透過瓊斯盃汲取經驗，也能促進更多文化交流。

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