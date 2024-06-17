PLG／大嫂嗆「若要人不知，除非己莫為」高國豪：擺明要搞事

新竹御頂攻城獅隊球星高國豪日前在IG發律師聲明，澄清以不正常方式邀約大嫂劉家菱的謠言，不過劉家菱也發律師聲明，強調高國豪的說法非事實。

高國豪日前發律師聲明指出，劉家菱對外散布不實謠言，已侵害他及配偶名譽，甚至影響到與球團關係，希望劉家菱切勿再散佈不實謠言，否則一切依法咎責，恕無寬貸。

高國豪妻子也在IG發文力挺老公，「我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽。」

不過劉家菱也發律師聲明回應：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為，若要人不知，除非己莫為。」劉家菱還強調，高國豪和他老婆的聲明均為不實，請他自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相。

對此高國豪又發IG回擊，「5月21日談判當天，劉小姐妳承認妳的所作所為，現在又搞這一齣，擺明就是要搞事！」