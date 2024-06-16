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PLG／力退夢想家林俊吉！領航猿盧峻翔首度摘下年度MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔奪下PLG年度MVP。圖／PLG提供
盧峻翔奪下PLG年度MVP。圖／PLG提供

P. LEAGUE+今天一口氣公布2023道24球季年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，奪下例行賽龍頭的桃園璞園領航猿隊成最大贏家，本土當家球星「69」盧峻翔首度摘下年度MVP，洋將沃許本榮膺年度洋將，兩人也領銜年度第一隊陣容。

盧峻翔打PLG第3季，前2季已經拿過年度第六人、年度第二隊、年度防守第一隊及年度第一隊，本季再進化，平均16.81分為本季非外籍球員最高，也達到生涯第2次蟬連單月最有價值球員、生涯總計4次單月最有價值為聯盟史上最多單月最有價值球員的紀錄。

盧峻翔本季出色的表現獲得記者及球迷的肯定，在包含球迷2張選票在內的29張選票拿下25張5分，以總分134力退另名年度MVP熱門候選人、福爾摩沙夢想家隊林俊吉，迎接生涯首座年度MVP。

領航猿的沃許本獲選年度洋將。圖／PLG提供
領航猿的沃許本獲選年度洋將。圖／PLG提供

剛拿下聯盟史上首位年度關鍵先生的沃許本，本季在領航猿的重要性不言可喻，平均每場21.9分、13.2籃板讓他剛獲得5月最有價值球員，出賽37場有33場得分、籃板「雙10」，年度洋將選票中，29張選票拿下26張5分、以總分133分獲選年度洋將。

年度MVP中獲得88分的林俊吉，雖沒奪下個人大獎，但和新竹御頂攻城獅隊高國豪、台北富邦勇士隊周桂羽一同入選年度第一隊；年度第二隊成員分別是勇士球星「野獸」林志傑、新北國王隊後衛林書緯、高雄17直播鋼鐵人隊後衛陳又瑋、夢想家忻沃克和「大V」吉爾貝克。

年度最佳第一隊。圖／PLG提供
年度最佳第一隊。圖／PLG提供

林志傑入選年度最佳第二隊。圖／PLG提供
林志傑入選年度最佳第二隊。圖／PLG提供

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