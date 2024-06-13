PLG／韓籍啦啦隊趙娟週曝來台最大煩惱 也想定居台灣

韓籍啦啦隊女神趙娟週因外貌神似南韓女星Irene擁有高人氣，她日前加盟PLG領航猿啦啦隊Pilots Crew引發不少話題，近日她上網路節目，提到自己想住在台灣。

領航猿季末突然宣布趙娟週加盟Pilots Crew，她也在季後賽迎來初登場，吸引許多球迷關注。趙娟週近日上網路節目，透露在台灣碰到的煩惱是有時不知道觀眾在叫她，因為她聽不懂自己的中文名字，「趙娟週」中文和韓文發音差很多。

她自曝目前中文只會說「好吃」和「餓死了」，也非常喜歡台灣美食，並透露自己想住在台灣。當被問到其他韓國啦啦隊是否想來台灣發展，她直言，「其實平常不太聯絡，所以不清楚。」

影片一出，立刻引發網友熱議，「趙娟週好正又可愛」、「趙娟週個性很溫柔，在台灣應該也會圈粉無數」、「趙娟週感覺很隨和友善 在台灣應該會適應的不錯」。