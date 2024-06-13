T1聯盟／赴日前蟬聯MVP 阿巴西誓言進化

T1聯盟頒獎典禮昨天登場，確定赴日挑戰的新北中信特攻隊「黑豹」阿巴西蟬聯年度ＭＶＰ，加上入選年度防守第一隊和年度第一隊，一人獨攬三大獎；奪下隊史首冠的台啤永豐雲豹隊當家後衛蔣淯安包辦年度第一隊和年度防守第一隊兩大獎，成為自由球員後的下一步更受關注。

塞內加爾裔的阿巴西，昨連莊ＭＶＰ也是加盟日本B聯盟一級秋田北部喜悅隊後的再一個好消息。

將帶著ＭＶＰ身分赴日，阿巴西強調沒有特別壓力，對他來說打球仍是「很開心的一件事」，更宣告會持續進化，「這不是我的極限，我還會往上！」阿巴西也提到，三個獎項中最開心是拿下年度ＭＶＰ，「去年就拿過，代表是聯盟最好的球員，但今年不滿意，沒拿冠軍，還可以更好。」

特攻今年雖打下例行賽龍頭，但季後賽首輪意外敗給新成立的球隊台北台新戰神隊，戰神後衛林秉聖也成頒獎典禮大贏家，一人獨攬年度防守第一隊、年度第六人和最佳進步獎。

年度ＭＶＰ熱門人選蔣淯安雖錯過壓軸大獎，但加入台啤隊十年終於奪下職籃首冠，笑說已經滿足；成為自由球員市場超級熱門的他提到，下一步順其自然，會多方考量再決定適合的落腳處。