PLG／領航猿李學林改變比賽節奏 教頭盛讚帶來能量

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天總冠軍賽第2戰以90比70大勝新北國王，次節替補出發的老將李學林撐住後場、功不可沒，總教練卡米諾斯大讚改變比賽節奏，帶給球隊能量。

40歲的李學林擁有超級籃球聯賽（SBL）經驗，還曾赴中國男子籃球職業聯賽（CBA）挑戰，去年離開T1聯盟新北中信特攻後，改披領航猿戰袍，今天總冠軍賽儘管僅打不到12分鐘，拿下2籃板、2助攻，雖然帳面數據平平，但他次節替補上陣穩住後場，卻讓戰局有了不同走向。

李學林賽後接受媒體聯訪時表示，這次是他生涯第9度打總冠軍賽，擁有豐富經驗，因此賽前就不斷灌輸隊友總冠軍賽比賽氛圍，盼能穩住球隊，「很多球員都是第1次打，難免緊張，第1場過後大家有點放開來打。」

李學林認為，以自身年紀還能打總冠軍賽，實屬不易，希望能用他的精神，進而感染陣中年輕球員，他也勉勵隊友，「還有3場比賽要贏，要一場一場贏下來。」

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）同樣肯定李學林貢獻，他認為，確實是李學林在次節上場時改變比賽節奏，帶給球隊能量，或許也讓對手意想不到。