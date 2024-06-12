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PLG／總冠軍賽林書緯手感差 林書豪仍抱期望

中央社／ 桃園12日電

台灣職籃P.LEAGUE+新北國王後衛林書緯今天總冠軍賽第2戰8投0中，僅靠罰球拿1分，哥哥林書豪賽後以自身過去在美國職籃NBA也曾陷入低潮為例，仍對林書緯抱持很大期望。

國王今天總冠軍賽第2戰未能乘勝追擊，以70比90敗給桃園璞園領航猿，雙方在7戰4勝制系列賽扳成1比1平手。

國王連2戰創紀錄，首戰第4節單節僅得5分創新低，今天半場23分、全場70分再寫下難堪紀錄。總教練萊恩（Ryan Marchand）接受媒體聯訪時表示，球隊很多空檔機會出手沒進，加上球停留在手上時間太久，少了很多進攻機會。

不過，相較於林書豪今天獨攬22分，林書緯全場8投全數落空，僅得1分，表現有失水準。

林書豪賽後連忙幫弟弟緩頰，他表示，身為隊友、家人感到很難過， 「因為我知道他付出的努力，我自己籃球生涯也會有幾場突然這樣子， 像是我去多倫多（多倫多暴龍）的時候 ，也有過12場一直投不進，當然會影響到心態。我覺得如果他不努力、很驕傲或不願意聽教練和隊友的話，那有這樣的結果，就比較能接受。」

林書豪指出，林書緯從小到大面對很多事情，包括身為他的弟弟或其他挑戰，「他一直克服、進步，上次季後賽首輪打夢想家， 第4場靠他贏下來，因此我對他還是保持很大希望、期望。」

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