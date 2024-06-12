PLG／國王改寫總冠軍賽最低分紀錄 領航猿扳平系列賽

新北國王今天在PLG總冠軍賽突然「卡彈」，半場僅拿23分、全場70分都寫下聯盟總冠軍賽單場最低紀錄，終場以70比90不敵桃園璞園領航猿，在7戰4勝制系列賽被追成1比1平。

隊史首闖P.LEAGUE+總冠軍賽領航猿，在系列賽首戰出師不利，以7分差輸給由林書豪領軍的國王，今天雙方再次交手，戰局卻大不同。

國王首節打出亮麗開局，一度以16比9取得領先，隨後領航猿洋將密克斯（Kennedy Meeks）挺身而出，幫助球隊止血，加上周儀翔在外線開火，追成14比16。

次節國王外線失靈，團隊三分球線外12出手盡墨，單節只拿下7分，上半場打完僅攻下23分，寫下聯盟季後賽與總冠軍賽新低紀錄，而領航猿靠著洋將密克斯、沃許本（Jason Washburn）聯手拉出一波20比0攻勢，加上替補出發的李學林穩住後場，半場打完反以41比23超前。

領航猿第3節發揮禁區優勢，將領先優勢擴大至20分，而國王的林書豪、李愷諺、曼尼高（KennyManigault）決勝節連續命中三分球，吹起反攻號角，一度追成僅差12分。

所幸關鍵時刻領航猿靠著盧峻翔連續得分，澆熄國王反撲氣焰，順利拿下隊史首場總冠軍賽勝利，7戰4勝制系列賽戰成1比1平手，第3戰將於15日移師新莊體育館進行。

領航猿此役團隊抓下63顆籃板寫下隊史新高，且淨勝對手22顆，全隊則以盧峻翔的18分最高，沃許本貢獻17分、11籃板，而白曜誠斬獲14分；國王方面則以林書豪的22分最多，另有6次助攻，李愷諺12分次之。