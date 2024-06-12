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T1聯盟／奪年度新人 高錦瑋帥氣現身感謝黃萬隆昔日一句話
菜鳥年就成為台啤永豐雲豹隊重點球員，高錦瑋沒意外獲得T1聯盟年度新人王，同時入選年度第一隊的他帥氣現身，以編髮和黑西裝造型上台領獎，致詞時還特別感謝人在台下的台北台新戰神執行長黃萬隆。
「以前的我，不會想到我會在這舞台上。」高錦瑋拿著新人王獎項分享說，高中U18亞青隊集訓時，當時是松山高中教練的黃萬隆為了激勵球員，拿自己當範例，「你看小高，他可以當職業球員嗎？我因為這句話，非常自責，也因為這句話，非常努力。」
此話一出全場鼓掌，被點名的黃萬隆也在台下高舉雙手致意。
官方身高173公分的高錦瑋，實際身高更「迷你」，但憑藉後天努力和球商走出自己的籃球路，今天除叔叔從花蓮北上獻花，還有從小在花蓮家扶中心幫助他的社工阿姨到場觀禮，「小高」也特別感謝社工一家人的照顧，以及女友整個賽季的鼓勵支持。
「我也要謝謝所有隊友，我剛進入職業隊，幫我非常多。」高錦瑋也感謝雲豹球團和T1聯盟及所有球迷，期許自己持續進步。
不只場上表現亮眼，高錦瑋今天出席頒獎典禮的造型也讓人眼睛一亮，連叔叔都忍不住驚嘆，還笑問小高脖子上的配件，「這是珍珠項鍊嗎？」
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