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PLG／加入啦啦隊未上場被酸蹭熱度「最兇老闆娘」：班表我決定的？

聯合新聞網／ 綜合報導
姚采辰。 截圖自姚采辰IG
姚采辰。 截圖自姚采辰IG

姚采辰擁有亮眼外貌和F罩杯魔鬼身材，獲得不少粉絲關注，IG有92萬人追蹤，還因經營自創服裝品牌，獲封「最兇老闆娘」。去年9月她宣布加盟PLG職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy，結果整季都沒有上場，被網友質疑是在蹭流量，近日她發文澄清此事。

姚采辰IG上發文提到，「我不是一個很喜歡在版面上提到負面情緒的人，委屈和不開心都會自己消化，但對於無中生有的事情我一定會適時的澄清。」

姚采辰無奈表示，加入啦啦隊後一直期待能上場，但一開始主視覺海報上就沒有她的身影，開幕戰、聖誕節、過年、季後賽都沒被安排上場，她反問，「班表難道是我決定的嗎？被邀約回去啦啦隊本是一件美事，可以在球場上跟大家見面，可以為重要賽事帶來新火花，無奈沒得上場，還要被說蹭熱度，真的蠻無言的。」

貼文一出，不少粉絲留言安慰姚采辰，「你是最棒的」、「你沒上場所以他們沒拿年度啦啦隊」、「根本不需要蹭熱度，誰蹭誰熱度！」、「辛苦你了，被這樣說一定很不舒服」、「相信妳一上場別人就沒鏡頭了」。

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