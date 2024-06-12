PLG／「有第三者介入」 鋼鐵人陳又瑋驚傳分手交往8年女友

PLG鋼鐵人隊球星陳又瑋傳出與交往8年的女友愛雅感情生變，愛雅今天凌晨在IG發文證實兩人已分手，並提到有第三者介入，陳又瑋尚未對此事做出回應。

現年24歲的陳又偉高中就和愛雅交往，曾以陳又瑋女友身分上網路節目，大聊兩人交往的故事，但近日兩人IG互相取消追蹤，出現分手傳聞。

愛雅在IG發411字文章，內容提到，「我也知道長久的陪伴，總是敵不過一時的新鮮感，在想分開的當下，什麼都可以是藉口，有第三者的介入，一個人再努力也沒用，所以我尊重這個結果。」

貼文公開後被轉發各大社群網站，有網友感嘆，「愛雅這麼棒的一個女生，值得更好的另一半」、「看了好心疼，給妳一個抱抱」、「又有一個籃球球員亂搞了」。

陳又瑋2021年以選秀榜眼身分加盟鋼鐵人，首季就摘下新人王、抄截王、年度第一隊及年度防守第一隊等大獎。本季平均拿下10.9分5.3籃板6.2助攻1.5抄截，仍是球隊不可或缺的主力球員。