T1聯盟／阿巴西 轉戰日本職籃

今年率領新北中信特攻隊挑戰Ｔ１聯盟衛冕失利後，「台灣黑豹」阿巴西昨天傳出行使合約中的旅外條款，預計下周加盟日本Ｂ聯盟一級的秋田北部喜悅隊，成為我國首位加盟B聯盟一級隊伍的球員。

出生於日本的阿巴西，八歲時與家人從塞內加爾移居台灣，四年前取得我國國籍，在Ｔ１聯盟首賽季選秀會就以本土球員資格，在第一輪被中信特攻指名，在Ｔ１第二個賽季獲選年度ＭＶＰ，去年杭州亞運首度以本土球員身分披上國家隊戰袍出賽。

昨天中信特攻證實，阿巴西正式行使「三加二年」複數合約中後兩年具備的旅外條款，在收到國外球團正式報價後，經多方考量決定給他最大支持與祝福。

阿巴西預計下周與秋田北部喜悅隊簽約，年薪至少三級跳；儘管我國近年曾有曾文鼎、林郅為、崔浩恩等人陸續旅日挑戰，阿巴西可望成為史上首位加盟Ｂ聯盟一級球隊的台灣球員。

阿巴西本賽季代表中信特攻出賽廿四場，平均每場比賽得分廿二點五分，並且再度入圍年度ＭＶＰ，將與雲豹隊蔣淯安、海神隊胡瓏貿競爭獎項，Ｔ１將在今天公布獲獎者。