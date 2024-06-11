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T1聯盟／B聯盟球隊高薪招攬 阿巴西傳下周舉行加盟儀式
T1聯盟新北中信特攻頭牌球星阿巴西在今天傳出將旅外加盟日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅，將成為首位加盟B聯盟一級球隊的台灣本土球員，並有望在下賽季與今年將回到B聯盟的日本球星渡邊雄太正面交鋒。
身為上賽季T1聯盟MVP的阿巴西，儘管今年無緣幫助中信特攻完成2連霸，不過仍是年度MVP的熱門人選，不過在今天也傳出阿巴西預計將與日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅簽約的消息，預計在下周舉行加盟儀式。
我國選手過去曾有曾文鼎在2011年加盟過日本BJ聯盟大阪財神隊，林郅為則是在2021年加盟過B2福岡新銳，至於崔浩恩在2022年加盟B3豐田合成蠍子，而台鋼獵鷹劉駿霆則在上賽季加盟B2青森熱力，成為我國第4位加入日本職籃的球員。
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