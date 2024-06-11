籃球／兩塞爾維亞洋將加盟 旺寶3X3職業隊將巡迴全台

經過5月初在台北與高雄各一場的素人球員海選後，旺寶3X3職業隊即將展開球隊整合與訓練的工作，力邀兩名塞爾維亞籍洋將抵台，分別是曾經效力世界排名第一球隊UB的弗拉（Vladimir Djordjevic）與喬治（Djordje Simeunovic），一方面提升球隊整體實力，更能帶來世界頂尖3X3球風，預計接下來將巡迴台灣大專院校，帶動台灣3X3風氣。

現年33歲的弗拉，去年還是FIBA排名世界第一3X3球隊「UB」的一員，征戰國際舞台經驗豐富，目前個人積分52萬6230、世界排名在第44名，他這次來台，將以教練兼球員的身分，為台灣球員接軌國際的3X3經驗，他說：「很開心能有機會來到台灣，也希望為台灣球員帶來幫助。」

喬治身高201公分，現年27歲，轉戰3X3大約兩年時間，透過影片與實際參與訓練與比賽，旺寶行銷副董事長鄭志龍肯定他的實力，他說：「身材雖然很粗壯，但測試展現的速度，甚至比台灣的小個子球員還快，外線出手的速度也很快，相當有實力。」

迎接兩名頂尖外援來台後，鄭志龍隨即在端午節假期於高雄舉行第一次組訓，成員除了有台北場海選5名與高雄場4名素人球員以外，還邀請了包括鄭德維、張傑瑋等職業球員，以及史魯齊等大專球員，共有13名台灣球員與兩名洋將參與，不但有戰術演練與測試賽，還邀請專業運動科學團隊應諾吉與魔球潛力發展實驗室來進行球員體能測驗與訓練，目標就是要找到最合適的3X3好手。

弗拉認為，台灣球員的身材條件不錯，只是對於3X3的籃球觀念還需要加強，特別是戰術走位與進攻時間的掌握，但他對於接下來的工作充滿期待，也希望在台灣帶動3X3籃球的熱潮，「這次來組訓的球員，大部分都還是5X5的籃球觀念，還需要更多的訓練與指導。」

鄭志龍全程參與兩天的組訓，他認為兩名洋將加盟後，對球隊戰力的提升是其一，但他更重視的是對3X3籃球的推廣工作，他預計接下來將選出4至6名本土球員組成球隊，給予職業球員合約，並開始四處征戰，希望透過出色的洋將實力，累積台灣球員的比賽經驗與進帳世界排名積分。

此外，兩名塞爾維亞洋將接下來除了參與旺寶3X3職業隊的賽事，還將展開全台灣的校園巡禮，希望透過實際比賽切磋來進行觀念交流，進一步達到兩人來到台灣希望能推廣3X3籃球的目標與期望。