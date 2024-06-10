PLG／冠軍賽 領航猿失準 國王開門紅

PLG總冠軍賽昨天在桃園巨蛋點燃戰火，隊史首度打進總冠軍賽的桃園璞園領航猿，首度迎接六四七○張門票完售的熱鬧場面，但外線失準加上罰球罰丟十二球，本土「一哥」盧峻翔又遭壓制僅拿六分，最終以八十二比八十九不敵新北國王隊，七戰四勝制的總冠軍系列賽陷入落後。

陣容年輕的領航猿，多數球員都沒有總冠軍賽上場經驗，昨天上半場以四十一比五十四落後，第三節最多分差達廿三分，儘管第四節前九分鐘打出十三比一攻勢、差距縮小到六分，但逆轉仍差一步，周三晚間七點登場的第二戰要拚主場扳平系列賽。

盧峻翔例行賽場均攻下十六點八分，季後賽首輪六戰場均提升到十九點八分，是年度MVP熱門人選，但昨天被國王後衛李愷諺嚴加看管，九投兩中只拿六分，今年季後賽首度得分個位數。

盧峻翔坦言總冠軍賽感受的防守強度「非常非常大」，但不想當表現不佳藉口，也不想把第一次打冠軍賽當藉口，「我會去學習，還是一樣不會放棄。」

國王後衛李愷諺除防守建功，三分球七投四中攻下十八分是全場最高，成為球星隊友林書豪口中的攻守兩端雙料MVP，他透露從上季林書緯加入到這季林書豪加盟，多少擔心上場時間被壓縮，但自己轉換角色，從防守開始，現在定位就是看守對手最會得分的角色。

成為球隊「大鎖」代表的李愷諺笑說：「總有人要弱化一些事，我去犧牲，就會被看見。」