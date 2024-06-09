PLG／國王踢館成功！總冠軍賽G1拔頭籌

隊史首度打進PLG總冠軍賽的桃園璞園領航猿，今天總冠軍賽首戰迎接隊史在桃園巨蛋首次的滿場盛況，但外線失準下最多落後23分，第四節雖打出13：1猛攻，讓差距回到個位數，最終仍以82：89落敗，讓國王在7戰4勝制的總冠軍賽拔得頭籌。

領航猿PLG開打4季來首度打進總冠軍賽，對手新北國王則是上季亞軍，兩軍首度總冠軍賽會師，上半場領航猿外線15投僅2中，陷入41：54落後。

第三節7分56秒，領航猿本土「一哥」盧峻翔領到第4犯，國王繼續拉開領先，洋將奧帝外線得手、林書豪中距離跳投破網國王優勢擴大到78：57；國王洋將曼尼高單場第2次抄截得手後快攻，國王領先再達82：59。領航猿雖回敬一波7：2攻勢，三節打完仍以66：84落後。

領航猿第四節打出13：1攻勢，差距縮小到79：85，5分49秒盧峻翔切入更製造李愷諺第5犯，接續奧帝和路易士也5犯在身；國王開節前9分鐘半只靠路易士罰球拿1分，2分29秒才靠林書豪投進單節第一球，52秒曼尼高抄掉盧峻翔球後快攻讓差距回到兩位數，最終國王仍以89：82收下勝利。