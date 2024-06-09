PLG／領航猿外線失準 上半場落後國王13分

PLG總冠軍賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，連兩屆闖進總冠軍賽的新北國王隊遭遇隊史首度打進最終系列的桃園璞園領航猿隊，隊史首度賣出滿場票房的領航猿，本土「一哥」盧峻翔被重點看守，上半場僅拿4分，加上團隊外線15投僅2中，前兩節打完陷入41：54落後。

例行賽打下龍頭的領航猿，首輪6戰擊敗新竹御頂攻城獅隊，國王季後賽首輪同樣花6場淘汰福爾摩沙夢想家隊；冠軍戰碰頭首戰，領航猿洋將派上「3大」陣容，由沃許本、密克斯搭配伯朗，國王登錄奧帝、路易士和曼尼高。開賽前沃許本先到場中領取5月MVP獎項，看到隊友錄製的祝福影片讓他落下感動淚水，最後用中文喊「兄弟同心，齊力冠軍」、「我愛你們」回應。

開賽由國王後衛李愷諺的打板三分球首開紀錄，楊敬敏、奧帝也加入外線開火行列，助隊打出18：7攻勢；讀秒階段曼尼高出手遭密克斯犯規，裁判檢視後升級成違反運動精神犯規，曼尼高「3分打」得手後國王繼續握有球權，林書豪中距離跳投破網，節末一波5：0攻勢讓國王首節打完取得31：17領先。

領航猿第二節先有白曜誠突破，周儀翔再飆進外線，開賽87秒就回敬5：0攻勢，讓國王總教練萊恩馬上喊出暫停；恢復比賽後國王林書豪、曼尼高帶動攻勢，7分39秒年度抄截王曼尼高抄截後暴扣得手，讓國王領先回到37：25，半場打完也握有54：41優勢。

國王上半場三分球17投7中，命中率超過4成1，林書豪和李愷諺各拿10分，曼尼高8分；領航猿以洋將沃許本9分最高，伯朗8分，本土「一哥」盧峻翔5投2中拿4分。