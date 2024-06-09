PLG／冠軍哥哥攜子力挺盧峻翔 挑戰不同聯盟同奪冠紀錄

PLG總冠軍賽今天在桃園點燃戰火，握有主場優勢的桃園璞園領航猿隊成軍進駐桃園巨蛋以來，首度迎接滿場球迷，7470張門票售罄，橘色人潮從開賽2小時前就開始湧現，領航猿當家球星盧峻翔的家人也總動員，效力T1聯盟台啤永豐雲豹隊的哥哥盧捷閔也帶著7個月大的兒子首度進場支持叔叔，盧捷閔笑說：「沒和弟弟特別約定，領航猿一定要拿冠軍啊！」

T1聯盟總冠軍賽先落幕，和領航猿共用桃園巨蛋主場的雲豹奪下隊史首冠，效力雲豹的盧峻翔先迎接職業生涯首冠，今天特別全家總動員，爸爸、姊姊、姪子和妻子都到場，7個月的兒子還穿上領航猿小球衣，上面還貼上自製的盧峻翔背號「69」，力挺PLG本季的年度MVP大熱門。

盧捷閔提到，弟弟今年進步很多，從處理球、切入破壞力都有明顯提升，滿有希望奪下年度MVP，「但最重要還是總冠軍！」

「盧爸」楊左勤今天也特別從苗栗到場，他透露沒有場場報到，「特殊的日子就會來，像季後賽，總冠軍賽當然要來，真的很不容易，星期三（總冠軍賽第2戰）也有其他親戚會來。」他笑說平常在苗栗很低調，也沒想過一雙喜歡籃球的兒子會有現在發展，期待今年能看到兄弟童貫的特別紀錄。

盧捷閔今年夏天將成自由球員，「盧爸」不諱言希望兄弟有朝一日能同隊，他笑說：「不要同聯盟就好，不然不知道幫誰加油。」