PLG／林書豪盼與弟弟登頂圓夢 奪冠與否不影響退役決定

PLG總決賽即將登場，新北國王將對上桃園璞園領航猿，首次在台灣打總冠軍賽的林書豪（Jeremy Lin）自然而然成為焦點。

林書豪在接受採訪時表示，自己非常期待這次比賽，但他也強調，與年輕時相比，他現在更重視的是如何提升整體台灣籃球環境，而不是僅僅追求冠軍。

林書豪表示，能夠和弟弟林書緯（Joseph Lin）一起打球並爭奪冠軍，對他來說絕對是夢想成真的一刻。他坦言，本賽季經歷了不少起伏，能夠挺進PLG總決賽已經是一個巨大的成就，將會盡全力去拼每一場比賽。儘管如此，林書豪也表示，無論是否奪冠，這都不會影響他下一季的去留決定。

此外針對弟弟的表現，林書豪認為雖然季後賽改打替補影響了他的表現，但他相信林書緯很快就能找回節奏。

桃園領航猿在本賽季以26勝14負的戰績拿下例行賽第一，並在季後賽首輪擊敗新竹攻城獅，成功挺進總冠軍賽。領航猿的頭號洋將沃許本（Jason Washburn）表示，季前的預測和投票都低估了球隊，但他們並不在意外界的評論，現在只專注於每一場比賽。

雙方教練對於這次總決賽也有不同的看法。新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）認為，球隊在本季經歷了許多風波，包括禁賽、傷病以及球員的場外事件，但他們仍然保持了競爭力。領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）則說，球隊狀態良好，準備好面對這次艱難的總冠軍賽。

林書豪坦言，冠軍不是他唯一的目標，他更希望通過自己的努力提升台灣籃球環境。同時他也強調，自己在36歲的年紀已經有不同的視角，希望能為年輕球員的發展做出貢獻。

林書豪還透露，無論本賽季是否奪冠，這都不會改變他在季後是否退役的決定。他說：「奪冠與否對我來說是很小的細節，我不會因為沒奪冠就想再打一年。」

總冠軍賽的首戰門票已經售罄，顯現球迷們對這場比賽充滿期待。新北國王和桃園領航猿也都將全力以赴，爭奪隊史首冠。