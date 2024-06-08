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PLG／總冠軍賽領航猿誰守林書豪？教頭：有很多人選

中央社／ 桃園8日電
領航猿要由誰防守國王球星林書豪？總教練卡米諾斯說有很多人選。 聯合報系資料照
領航猿要由誰防守國王球星林書豪？總教練卡米諾斯說有很多人選。 聯合報系資料照

台灣職籃PLG桃園璞園領航猿明天總冠軍賽首戰在主場迎戰新北國王，至於由誰防守國王球星林書豪，總教練卡米諾斯今天表示，例行賽曾派過李家慷、陳昱瑞等人輪流看防，有很多選擇。

台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽明天將點燃戰火，領航猿將在主場桃園市立綜合體育館迎戰來訪的國王，兩隊總教練總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）、萊恩（Ryan Marchand）今天出席媒體日活動先禮後兵，握手致意。

領航猿總教練卡米諾斯接受媒體聯訪時表示，國王確實是支很強的球隊，本季擁有林書豪助陣，預期這次總冠軍賽系列賽不好打，球隊將會嚴陣以待。

國王的林書豪季後賽首輪出戰福爾摩沙夢想家，6場比賽平均得分19.5分，居全隊之冠。卡米諾斯表示，例行賽曾派出李家慷、陳昱瑞、周儀翔等人輪流看防林書豪，加上季後賽首輪洋將葛拉漢（TreveonGraham）曾守住新竹御頂攻城獅得分主力艾夫伯（Michael Efevberha），因此目前有很多人選。

不過，卡米諾斯認為，面對國王其他球員依舊不能掉以輕心，他點名必須提防楊敬敏、林書緯、洋將奧帝（Austin Daye）等球員。

李家慷表示，目前攻守兩端都已經準備好，這段時間持續透過影片研究林書豪習性、動作，希望總冠軍賽能箝制對方發揮。

領航猿後衛盧峻翔本季為年度MVP熱門人選，面對生涯首場總冠軍賽即將到來，他坦言，昨天緊張到睡不著，希望總冠軍賽屆時面對對手針對性防守，能減少失誤，把握得分機會，為球隊拿下冠軍。

談到領航猿從季初不被看好，到打進總冠軍賽，洋將沃許本（Jason Washburn）表示，不在意外界看法，只是很想拿下這座冠軍，在闖進總冠軍賽後，已不需要向外界證明什麼，現在要做的事情就是相信隊友。

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