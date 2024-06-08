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籃球／姜豐年抱病出席新書發表 周俊三、羅興樑合體祝賀

中央社／ 台北8日電
罹患帕金森氏症多年的UBA政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年(中)，今天抱著病體出席「恆動：姜豐年的快意人生」新書發表會。 聯合報系資料照
罹患帕金森氏症多年的UBA政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年(中)，今天抱著病體出席「恆動：姜豐年的快意人生」新書發表會。 聯合報系資料照

罹患帕金森氏症多年的UBA政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年，今天抱著病體出席「恆動：姜豐年的快意人生」新書發表會，而當年新浪男籃成員周俊三、羅興樑也現身祝賀。

現年66歲的姜豐年多年前罹患帕金森氏症，一直都在積極治療中，但今天出席新書發表會仍坐著輪椅進場，且需要2人攙扶才能走到台上。

儘管現在的病情讓姜豐年已很難開口說話，但主辦單位仍運用最新的AI科技，在大螢幕上模擬出姜豐年說話的聲音和表情，許多逗趣的內容還是引起現場哄堂大笑。

正在備戰台灣職籃P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽的新北國王球星林書豪，人雖沒能到場，仍透過錄製影片祝賀姜豐年，也感謝他多年來對自己以及家人無微不至的照顧。

姜豐年畢業於政大外交系，曾經是台銀籃球隊的球員，離開籃壇後，從美國德州大學取得碩士學位返台投身科技產業，並在2017年贊助成立政大雄鷹籃球隊，至今都還是會到大專籃球聯賽（UBA）現場，幫球隊加油打氣。

政大校長李蔡彥今天也在致詞時表示，感謝姜豐年與陳怡樺夫妻檔創立政大雄鷹籃球隊，實現以一支球隊改變名校文化的理想，讓外界看到，打球和唸書是可以並行的。

籃球

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