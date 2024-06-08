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PLG／林書豪率國王爭冠 還有更有意義事情想做

中央社／ 桃園8日電
台灣職籃P.LEAGUE+ 新北國王隊球星林書豪（圖）將率隊爭搶總冠軍金盃，他8日受訪時坦言很期待，但也強調冠軍只占生涯一小部分，並不影響他下季是否續戰，他更期待能投身公益，讓整體籃球大環境變得更好。中央社
台灣職籃P.LEAGUE+ 新北國王隊球星林書豪（圖）將率隊爭搶總冠軍金盃，他8日受訪時坦言很期待，但也強調冠軍只占生涯一小部分，並不影響他下季是否續戰，他更期待能投身公益，讓整體籃球大環境變得更好。中央社

台灣職籃PLG新北國王球星林書豪明天將迎接在台灣首次總冠軍賽，他今天坦言很期待，但不會因為有沒有拿到冠軍，影響下季是否續戰想法，他更看重的是如何幫助籃球大環境變得更好。

台灣職籃P.LEAGUE+ 總冠軍賽採7戰4勝制，首戰將於明天在桃園市立綜合體育館開打，將由桃園璞園領航猿在主場出戰國王，其中國王連2年打進總冠軍賽，而領航猿則是頭一遭。

國王本季多了經驗豐富的林書豪助陣，但球隊季中狀況頻傳，傷兵不斷、更換洋將，林書豪接受媒體聯訪時坦言，一度讓他陷入自我懷疑，「能打到今天，對我來說已經是滿大成就感。」

林書豪表示，很期待總冠軍賽到來，但隨著自己即將在今年8月步入36歲，心態也有所轉變，他強調，冠軍只占生涯一小部分，並不會影響他下季是否續戰，他更期待能致力於公益，讓整體籃球大環境變得更好。

林書豪舉例，像是幫助球員薪水提升，擁有更多球隊、球迷，甚至還可以設立發展聯盟，並到不同城市國小推廣籃球、向下扎根。

PLG本季話題之一就是林家兄弟本季如願當隊友，兩人更攜手幫助國王打進總冠軍賽，如今距離隊史首冠只差4勝，林書緯喊話，希望能攜手拿下冠軍，「這是今年唯一、也是最大目標。」

不過，林書緯季末從先發改打板凳，季後賽首輪也還未調整到位，林書豪表示，彼此很常聊天，並不擔心對方的狀況，而林書緯也對自己有信心，希望能在總冠軍賽找回昔日狀態。

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