PLG／攻城獅辦第四季感謝會 超過500獅紫軍力挺 

新竹御頂攻城獅球團今天再度勇奪PLG年度主場獎項，正式蟬聯年度主場四連霸，為感謝獅紫軍本季的賣力應援，球團於今天晚間在新竹縣體育館舉辦「第四季獅紫軍感謝球迷會」，現場吸引超過500位獅紫軍進場同樂。

攻城獅球團總經理張樹人也在活動中向球迷深情喊話，「謝謝所有獅紫軍陪伴我們走過高低起伏，在攻城獅還沒成為偉大的球隊之前，很高興我們已經擁有最偉大的球迷們，雖然本季我們沒有晉級總冠軍賽，但我們依舊走在返擊的路上，休賽季我們會加倍努力，全力為第五季做足準備。」

今天攻城獅球團規劃豐富活動，包含「瘋狂躲避球競賽」、「跳跳鬼抓人」、「全隊簽名會」等分組競賽活動，並在活動尾聲進行「巧虎聯名款實戰球衣競標大會」，周伯勳首次參加獅紫軍感謝球迷會，擁有躲避球校隊經驗的他在團隊競賽中大殺四方，周伯勳開心說：「很開心能在賽季結束後與球迷們一起進行趣味競賽，希望能透過實際行動向獅紫軍表達感謝，謝謝你們的不離不棄，下一季我們相約攻城獅主場見。」