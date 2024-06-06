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PLG／被揭賽中私訊啦啦隊乳儒 國王洋將不檢討自己還竟告白：我愛她

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊乳儒。 截圖自乳儒IG
啦啦隊乳儒。 截圖自乳儒IG

PLG職籃總冠軍賽本周日登場，桃園璞園領航猿隊將在主場迎戰新北國王隊。國王洋將米歇爾近日被爆比賽中，用手機私訊夢想家啦啦隊乳儒（Lulumi），結果他事後竟然不檢討自己行為，在IG向女方表示，「我愛她」。

乳儒日前爆料國王球員比賽中私訊她，「別把台中那套帶來他們主場！」許多國王球員被懷疑，因此乳儒事後公布此人是米歇爾，並向無辜被捲入的國王球員道歉。

事後米歇爾向女方解釋，自己只是開玩笑，認為這是「調情」並非「威脅」。米歇爾還在IG發限時動態寫道，「跟大家說認真的，請告訴Lulumi我愛她，生活沒有這麼嚴肅，妳有美麗的靈魂，祝福妳一切幸福。」

米歇爾本季例行賽出戰18場，平均上場25.2分鐘，得到12.4分8.6籃板，三分命中率38.1%。季後賽首輪他都沒有上場，國王都選擇使用曼尼高、奧帝和路易士3名洋將。

米歇爾發文向乳儒喊話。 截圖自米歇爾IG
米歇爾發文向乳儒喊話。 截圖自米歇爾IG

國王洋將米歇爾。 圖／PLG提供（資料照）
國王洋將米歇爾。 圖／PLG提供（資料照）

啦啦隊 新北國王

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