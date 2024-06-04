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PLG／公布賽中傳訊是國王洋將米歇爾 夢想家啦啦隊乳儒也向無辜球員道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
夢想家啦啦隊乳儒。 截圖自乳儒IG
夢想家啦啦隊乳儒。 截圖自乳儒IG

福爾摩沙夢想家隊在季後賽首輪以2：4不敵新北國王隊，今天夢想家啦啦隊乳儒（LULUMI）在個人社群公布，比賽中傳訊息的球員是國王洋將米歇爾，她也為引起紛爭向外界致歉。

乳儒先前在個人社群爆料有國王球員，比賽中用手機傳訊息給她，「別把台中那套帶來他們主場！」許多國王本土球員因此遭懷疑，也有網友質疑乳儒為何不公布對話截圖和姓名，她當時回應，「你以為我不知道你的操作嗎？如果我公開了，會嘴我的人一定也會有你。」

如今乳儒針對此事發文道歉，「我對其他無辜被我影射到的國王隊球員們道歉，造成你們被誤會真的很抱歉。因為當時還在季後賽中，基於不想繼續影響季後賽和大家看比賽的心情，所以到現在才出來給大家一個解釋。」

乳儒也解釋當時不公開對話紀錄的原因，「由於我們都是公眾人物，我起初的想法是想抒發自己心情，同時也不希望大家去攻擊那位球員，但這個做法卻波及其他無辜的國王球員。當時也有傳訊給發文的洪先生（國王助理總經理洪晟淵），跟他說明我當時的想法跟做法。洪先生也跟我說明這件事對其他國王球員造成的影響和誤會，我真的感到非常抱歉。」

乳儒最後也公布與米歇爾的對話紀錄，她強調不是為了讓事件延燒，而是這陣子收到非常多不友善謾罵和攻擊訊息，因此她決定給明白解釋。許多網友力挺乳儒，啦啦隊隊長梓梓也表示，「我們將解釋給理智的人聽，我們把這些批判變成我們的燃料，那我們的能量永遠都燒不完。這陣子辛苦了！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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啦啦隊 夢想家 新北國王

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